Как поменять водительские права в 2022 году: пошаговая инструкция

Если срок действия водительского удостоверения подходит к концу и предстоит его замена, надо оплатить пошлину, пройти врачей и обратиться в госучреждение. То же нужно сделать, если права повреждены, похищены или если появилась новая категория, изменились состояние здоровье, поменялись личные данные. Сервис по проверка авто «Автокод» расскажет по шагам, как поменять права в 2022 году.
Шаг 1. Оплатить госпошлину за замену прав
Размер госпошлины прописан в Налоговом кодексе РФ и равен 2 000 рублям.
Оплатить государственный сбор за замену прав можно через:
- сайт Госуслуги;
- мобильное приложение банка;
- систему электронных платежей: «Киви», «Яндекс.Деньги» и другие.
Квитанцию нужно будет приложить к остальным документам при подаче заявления на замену прав.
Шаг 2. Пройти медкомиссию и получить справку
Этот шаг обязателен только в двух случаях:
- Если у старых прав закончился срок действия.
- Если изменилось состояние здоровья.
Врачей для замены водительских прав можно пройти в государственной или частной клинике. Услуга платная:
- 1 300 рублей в бюджетных учреждениях;
- от 2 000 рублей – в коммерческих.
Отдельно оплачивается справка №003-В/у, выдаваемая по результатам медицинской комиссии. Стоит она 600 рублей.
Врачебная комиссия состоит из:
- терапевта;
- офтальмолога;
- нарколога;
- психиатра.
Обследоваться у двух последних специалистов можно в психоневрологическом и наркологическом диспансере по месту жительства или регистрации. Они выдадут отдельную справку, которую надо будет подать при замене прав.
Если вы работаете дальнобойщиком, придется также пройти отоларинголога и невролога и сделать электроэнцефалографию. Если вас лишали в/у за управление авто в нетрезвом виде, нужно будет сдать анализ крови и мочи.
Шаг 3. Поменять права
Поменять права можно в ГИБДД, МФЦ или через Госуслуги. В ГИБДД в/у выдается в день обращения, но придется посидеть в очереди. МФЦ готовит права до двух недель. Через Госуслуги можно лишь подать заявление о замене водительского удостоверения, получать пластик все равно нужно в МРЭО. Зато сможете выбрать удобный день и время, но для этого необходимо зарегистрироваться и подтвердить свой аккаунт на портале.
Из документов, кроме медицинских справок, квитанции об оплате госпошлины и заявления на замену прав, надо подать паспорт РФ и старое в/у.
Как проходит в ГИБДД замена прав?
Шаг 1. Сначала вы собираете пакет документов.
Шаг 2. Приходите в ГИБДД и берете талончик.
Шаг 3. Когда вас вызовут, отдаете документы инспектору.
Шаг 4. Ждете, когда подготовят новое удостоверение (час-полтора).
Главное преимущество замены в/у в ГИБДД в том, что вы в тот же день уезжаете с новым пластиком. Но вам наверняка придется посидеть в очереди. Госпошлина в таком случае оплачиваете в полном объеме в отличие от замены в/у через Госуслуги.