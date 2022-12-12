Как поменять водительские права в 2022 году: пошаговая инструкция

Фото: Предоставлено партнером издания

Если срок действия водительского удостоверения подходит к концу и предстоит его замена, надо оплатить пошлину, пройти врачей и обратиться в госучреждение. То же нужно сделать, если права повреждены, похищены или если появилась новая категория, изменились состояние здоровье, поменялись личные данные. Сервис по проверка авто «Автокод» расскажет по шагам, как поменять права в 2022 году.

Шаг 1. Оплатить госпошлину за замену прав

Размер госпошлины прописан в Налоговом кодексе РФ и равен 2 000 рублям.

Оплатить государственный сбор за замену прав можно через:

сайт Госуслуги;

мобильное приложение банка;

систему электронных платежей: «Киви», «Яндекс.Деньги» и другие.

Квитанцию нужно будет приложить к остальным документам при подаче заявления на замену прав.

Шаг 2. Пройти медкомиссию и получить справку

Этот шаг обязателен только в двух случаях:

Если у старых прав закончился срок действия.

Если изменилось состояние здоровья.

Врачей для замены водительских прав можно пройти в государственной или частной клинике. Услуга платная:

1 300 рублей в бюджетных учреждениях;

от 2 000 рублей – в коммерческих.

Фото: Предоставлено партнером издания

Отдельно оплачивается справка №003-В/у, выдаваемая по результатам медицинской комиссии. Стоит она 600 рублей.

Врачебная комиссия состоит из:

терапевта;

офтальмолога;

нарколога;

психиатра.

Обследоваться у двух последних специалистов можно в психоневрологическом и наркологическом диспансере по месту жительства или регистрации. Они выдадут отдельную справку, которую надо будет подать при замене прав.

Если вы работаете дальнобойщиком, придется также пройти отоларинголога и невролога и сделать электроэнцефалографию. Если вас лишали в/у за управление авто в нетрезвом виде, нужно будет сдать анализ крови и мочи.

Шаг 3. Поменять права

Поменять права можно в ГИБДД, МФЦ или через Госуслуги. В ГИБДД в/у выдается в день обращения, но придется посидеть в очереди. МФЦ готовит права до двух недель. Через Госуслуги можно лишь подать заявление о замене водительского удостоверения, получать пластик все равно нужно в МРЭО. Зато сможете выбрать удобный день и время, но для этого необходимо зарегистрироваться и подтвердить свой аккаунт на портале.

Из документов, кроме медицинских справок, квитанции об оплате госпошлины и заявления на замену прав, надо подать паспорт РФ и старое в/у.

Как проходит в ГИБДД замена прав?

Шаг 1. Сначала вы собираете пакет документов.

Шаг 2. Приходите в ГИБДД и берете талончик.

Шаг 3. Когда вас вызовут, отдаете документы инспектору.

Шаг 4. Ждете, когда подготовят новое удостоверение (час-полтора).

Главное преимущество замены в/у в ГИБДД в том, что вы в тот же день уезжаете с новым пластиком. Но вам наверняка придется посидеть в очереди. Госпошлина в таком случае оплачиваете в полном объеме в отличие от замены в/у через Госуслуги.