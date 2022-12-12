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12 декабря 2022, 19:38

Владимир Путин в режиме видеосвязи откроет еще одну дорогу в Свердловской области

Владимир Путин

Участок какой именно дороги на Среднем Урале будет торжественно открывать президент не уточняется. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 13 декабря примет участие в открытии участков дорог в нескольких регионах страны. В их числе Свердловская область.

Информация появилась в telegram-канале "Кремль. Новости".

"Объекты автомобильной сети, а также участки трасс, на которых завершен капитальный ремонт, будут открыты во Владимирской, Свердловской, Московской, Воронежской областях и Республике Северная Осетия", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 сентября Владимир Путин открыл движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге.

Областная газета Свердловской области

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