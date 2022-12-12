Владимир Путин в режиме видеосвязи откроет еще одну дорогу в Свердловской области

Президент России Владимир Путин 13 декабря примет участие в открытии участков дорог в нескольких регионах страны. В их числе Свердловская область.
Информация появилась в telegram-канале "Кремль. Новости".
"Объекты автомобильной сети, а также участки трасс, на которых завершен капитальный ремонт, будут открыты во Владимирской, Свердловской, Московской, Воронежской областях и Республике Северная Осетия", — говорится в сообщении.
Напомним, 8 сентября Владимир Путин открыл движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге.