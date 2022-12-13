Темы дня

Общество / Авто и транспорт
13 декабря 2022, 10:57

В России приняли ГОСТ для электросамокатов, гироскутеров и моноколес

  Валерия Белякова
Электросамокат

ГОСТ для электронных средств индивидуальной мобильности начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

Утвержденный Росстандартом ГОСТ для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) вступит в силу 1 февраля 2023 года. Документом предусмотрено требование ограничения скорости ЭСИМ до 25 километров в час.

Стандарт направлен на повышение безопасности граждан. ГОСТ предусматривает оснащение электросамокатов, моноколес и гироскутеров автоматической функцией замедления в парках. Кроме этого, аккумуляторы и батареи ЭСИМ должны быть сделаны так, чтобы исключить любой риск возгорания и других повреждений. 

"Новый стандарт послужит эффективным инструментом повышения безопасности и комфорта как водителей средств, так и окружающих людей" — цитируют "Известия" главу Росстандарта Антона Шалаева.

Ранее в правила дорожного движения Правительство РФ внесло изменения по ограничению скорости до 25 км/ч для средств индивидуальной мобильности. Норма начнет действовать с 1 марта 2023 года. Пользователей электросамокатов, превышающих скорость, будут штрафовать на 800 рублей. При езде на ЭСИМ в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф до 1,5 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД РФ. 

Напомним, в Екатеринбурге в 2023 году планируют нанести разметку для движения и парковки средств индивидуальной мобильности. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.12.2022, 11:31 / Общество
Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов страны
13.12.2022, 11:29 / Общество
К новому году районы Кировграда начнет отапливать новая газовая котельная
13.12.2022, 10:57 / Общество
В России приняли ГОСТ для электросамокатов, гироскутеров и моноколес
13.12.2022, 10:15 / Общество
Владимир Путин присвоил почетное звание свердловскому профессору медицины
13.12.2022, 09:42 / Общество
В Березовском открыли пункт приема новогодних посылок для мобилизованных