В России приняли ГОСТ для электросамокатов, гироскутеров и моноколес

ГОСТ для электронных средств индивидуальной мобильности начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

Утвержденный Росстандартом ГОСТ для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) вступит в силу 1 февраля 2023 года. Документом предусмотрено требование ограничения скорости ЭСИМ до 25 километров в час.

Стандарт направлен на повышение безопасности граждан. ГОСТ предусматривает оснащение электросамокатов, моноколес и гироскутеров автоматической функцией замедления в парках. Кроме этого, аккумуляторы и батареи ЭСИМ должны быть сделаны так, чтобы исключить любой риск возгорания и других повреждений.

"Новый стандарт послужит эффективным инструментом повышения безопасности и комфорта как водителей средств, так и окружающих людей" — цитируют "Известия" главу Росстандарта Антона Шалаева.

Ранее в правила дорожного движения Правительство РФ внесло изменения по ограничению скорости до 25 км/ч для средств индивидуальной мобильности. Норма начнет действовать с 1 марта 2023 года. Пользователей электросамокатов, превышающих скорость, будут штрафовать на 800 рублей. При езде на ЭСИМ в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф до 1,5 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Напомним, в Екатеринбурге в 2023 году планируют нанести разметку для движения и парковки средств индивидуальной мобильности.