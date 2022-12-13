ГИБДД ограничила движение на двух свердловских трассах

Свердловские трассы патрулируют наряды ДПС. Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение грузового и общественного транспорта на трассах Екатеринбург — Реж — Алапаевск и Нижняя Салда — Алапаевск. На участках дорог наблюдаются неблагоприятные погодные условия, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Госавтоинспекция временно вводит ограничение движения грузового и общественного транспорта со 116-го по 145-й км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск и с 59-го по 79-й км Нижняя Салда — Алапаевск", — уточнили в Госавтоинспекции.

Сейчас на участках дорог устраняют последствия непогоды. Трассы патрулируют наряды ДПС. В ГИБДД просят водителей отложить дальние поездки. Если это невозможно, то ехать следует на пониженной скорости. Особую осторожность необходимо проявлять при движении на мостах, путепроводах и экстакадах, где чаще всего образуется наледь.

Также рекомендуется проявить аккуратность при пересечении перекрестков, пешеходных переходов, при проезде дворов и остановок общественного транспорта. Данные участки опасны ледяными накатами из-за постоянных торможений. В инспекции напомнили, что в случае ЧП и других сложных ситуаций свердловчане могут обратиться за помощью по единому телефону 112.

Ранее на ликвидацию последствий снегопада на дороги Свердловской области вывели 290 уборочных машин.