Владимир Путин по видеосвязи открыл участок трассы Екатеринбург — Тюмень

Владимиру Путину рассказали о расширении трассы Екатеринбург — Тюмень. Фото: скриншот трансляции

Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии участка трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Новую дорогу построили с 180-го по 215-й километры. В прямой линии участвовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Участок расширен с двух полос до четырех. Это очень важно, так как исключает серьезные ДТП и лобовые столкновения. Было уложено 750 тысяч квадратных метров покрытия", — рассказал президенту генеральный директор "Свердловскавтодор" Владимир Тюменцев.

Он добавил, что во время расширения проезжей части на трассе были проведены капитальные ремонты двух мостов через реки, обустроены пять разворотных петель, установлены 6,2 км линий электроосвещения и 35 км двухстороннего металлического барьерного ограждения, 29 новых водопропускных труб. К 2025 году дорогу от Екатеринбурга до Тюмени (321,6 км) планируют полностью сделать четырехполосной.

Фото: скриншот трансляции

"Это будет кратчайший путь от Екатеринбурга до Тюмени. Я бы хотел поблагодарить всех рабочих, которые участвовали в строительстве, и вас Владимир Владимирович", — в завершении своей речи сказал Владимир Тюменцев.

Президент также поблагодарил дорожных рабочих, которые были задействованы в строительстве трассы в Свердловской области и других регионах.

"Я выражаю искреннюю признательность всем специалистам, занятым в сфере дорожного строительства — это рабочие, инженеры, проектировщики, сотрудники многочисленных смежных предприятий. Благодаря вашему профессионализму, ответственности, целеустремленности, слаженности в текущем году был выдержан высокий темп работы и реализованы текущие планы. Нужно подвести некоторые итоги года. Он станет, безусловно, рекордным по объему укладки асфальта на региональных и местных дорогах. Это порядка 165 миллионов квадратных метров. <…> В составе коридора Запад — Восток в эксплуатацию будут введены три новых отрезка трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Два в Свердловской области, еще один — во Владимирской области. Хочу напомнить, что давал поручение провести общественное голосование по выбору названия для этой значимой автострады, а также для всего коридора Запад — Восток, соединяющего Санкт-Петербург с Владивостоком", — сказал Владимир Путин.

Дорога Екатеринбург — Тюмень входит в состав международного транспортного коридора Запад — Восток. Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что трассу от Москвы до Тюмени, проходящую через Екатеринбург, было предложено назвать Восток. Президент одобрил инициативу. Вице-премьер добавил, что все работы по изменению магистрали от Екатеринбурга до Тюмени будут выполнены раньше запланированного срока.

Фото: скриншот трансляции

"Мы хотим трассу Екатеринбург — Тюмень запустить до конца 2024 года. Там у нас напряженная работа, это строительство новой дороги и плюс расширение существующей, я думаю, у нас все получится", — отметил Марат Хуснуллин.

Глава государства поддержал идею вице-премьера.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что строительство и реконструкция дорог имеют важное значение для развития региона.

"Дорожное строительство всегда приносит с собой массу плюсов. Это экономическое развитие, комфортность передвижения, безопасность. Только на этом участке от Екатеринбурга до Тюмени с начала масштабной реконструкции, с преобразованием этой трассы в дорогу первой категории аварийность и гибель снизились на 20 процентов. Конечно, мы в целом в регионе ведем масштабное дорожное строительство. В этом году замкнули кольцо вокруг Екатеринбурга. И, безусловно, расширение проезжей части на трассе до Тюмени самым положительным образом скажется как на грузопотоке, так и на развитии сферы придорожного сервиса, развитии территорий. Новые дороги — это всегда хорошо", — отметил Евгений Куйвашев после церемонии ввода участков автодорог, проведенной Президентом Владимиром Путиным.

Напомним, кроме Свердловской области Владимир Путин сегодня по видеосвязи принял участие в открытии новых дорог во Владимирской, Воронежской, Московской областях и Северной Осетии.