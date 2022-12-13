Марат Хуснуллин назвал Свердловскую область одним из лучших регионов по исполнению нацпроекта БКД

Также Правительство проанализировало планы субъектов РФ на ближайшие 5 лет и совместно с руководством регионов их доработало. Фото: Павел Ворожцов

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин доложил Президенту России Владимиру Путину о самых эффективных регионах страны по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". В числе таких субъектов — Свердловская область.

Кроме Среднего Урала в список лидеров по исполнению нацпроекта попали Архангельская, Воронежская, Оренбургская, Волгоградская, Тамбовская и Самарская области, Пермский край, Чеченская Республика, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Эти регионы получат новые катки.

Также Марат Хуснуллин рассказал в своем telegram-канале, что Правительство проанализировало планы каждого субъекта на ближайшие 5 лет и совместно с руководством регионов их доработало.

"Росавтодором с каждым субъектом подписан меморандум о развитии автомобильных дорог. То есть мы вплоть до каждой дороги знаем, что где будет строить в стране в ближайшие годы", — добавил зампредседателя кабмина.

Напомним, сегодня Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии участка трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Новую дорогу построили с 180-го по 215-й километры.