Мэр Екатеринбурга анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на рубль увеличится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава города Алексей Орлов.

"Мы направили документы в Региональную энергетическую комиссию. Мы предполагаем, что стоимость вырастет на один рубль", — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Стоимость проезда составит 33 рубля. Когда именно произойдет увеличение, екатеринбургский градоначальник не уточнил. Он добавил, что при этом все льготы для пассажиров будут сохранены.

По данным Алексея Орлова, экономически обоснованная стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга должна составлять 50 рублей. Однако установить такую цену в городе власти позволить не могут.

Предыдущее повышение стоимости проезда в наземном общественном транспорте Екатеринбурга произошло в феврале 2022 года. Билет в автобусе, трамвае и троллейбусе стал стоить 32 рубля вместо 28.

Напомним, ранее сотрудники Гортранса пожаловались на нехватку кадров на предприятии, сообщив, что некоторые сотрудники вынуждены работать в две смены.