Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлен

Пассажиров предлагается перевозить по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Фото: Полина Зиновьева

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ. Он будет действовать до 27 декабря.

Граждане не смогут улететь в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные воздушные гавани России работают штатно.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В последний раз режим продлевали до 21 декабря.