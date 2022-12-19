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Общество / Авто и транспорт
19 декабря 2022, 11:13

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлен

аэропорт

Пассажиров предлагается перевозить по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Фото: Полина Зиновьева

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ. Он будет действовать до 27 декабря.

Граждане не смогут улететь в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные воздушные гавани России работают штатно.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В последний раз режим продлевали до 21 декабря.

Областная газета Свердловской области

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Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлен