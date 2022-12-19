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Общество / Авто и транспорт
19 декабря 2022, 14:02

Свердловские манси получили снегоходы "Буран 4ТД"

лес

Снегоходы переданы свердловским манси, живущим в лесных поселениях. Фото: Галина Соловьева

Манси из поселков Бурмантово и Пакина получили снегоходы и шлемы, приобретенные в рамках государственной поддержки. 

По данным департамента информполитики Свердловской области, в текущем году региональный кабмин приобрел два снегохода "Буран 4ТД". Транспорт, с помощью которого манси могут добираться до Ивделя и обратно к местам проживания, незаменим в условиях сурового климата.

Всего в 2022 году из федерального, областного и местного бюджетов на поддержку свердловских манси направлено около 2 млн рублей.

Добавим, в Ивдельском городском округе проживает 137 представителей малочисленного народа. Из них более 60 человек ведут традиционный образ жизни в лесных поселениях.

Напомним, приобретение снегоходов со шлемами, лодок и лодочных моторов — часть государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера на территории Свердловской области. Также предоставляются меры соцподдержки, медицинская и другая помощь.

Областная газета Свердловской области

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