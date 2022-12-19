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Общество / Авто и транспорт
19 декабря 2022, 17:23

На Среднем Урале ожидается похолодание и гололед

  Валерия Белякова
Уборочная техника

В Свердловской области прогнозируют гололед и гололедицу. Фото: Галина Соловьева

Снижение температуры в Свердловской области начнется сегодня вечером. В ГИБДД региона предупреждают водителей о гололедице.

Автомобилистов просят при движении снизить скорость, исключить резкие маневры и торможения. Особую внимательность следует проявлять на перекрестах и пешеходных переходах, отмечают в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Пешеходам рекомендуется переходить дорогу в местах, оборудованных светофорами и специальными знаками. Пересекать проезжую часть стоит только после того, как машины полностью остановились. В вечернее время инспекторы рекомендуют надевать одежду со световозвращающими элементами.

Напомним, в воскресенье на Среднем Урале начался снегопад, ночью температура воздуха поднялась до плюсовых значений. На уборку региональных дорог от снега были направлены 258 единиц техники.

Областная газета Свердловской области

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