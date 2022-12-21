Свердловскую область наградили за наилучшие показатели нацпроекта БКД

Награды вручали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин. Фото: сайт Правительства РФ

В Москве состоялась церемония награждения регионов-лидеров по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". В числе победителей — Свердловская область и ФКУ "Уралуправтодор".

Награды вручали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

"В этом году у нас беспрецедентные масштабы работ. Всего за 2022 год в регионах страны благодаря федеральной поддержке удалось отремонтировать, реконструировать и построить более 21 тысячи километров дорог, причем 16,8 тысячи километров из них сделаны благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Он стал самым упоминаемым в СМИ и самым узнаваемым среди всех нацпроектов благодаря своей эффективности и открытости", — отметил Марат Хуснуллин.

Работа регионов России в рамках нацпроекта оценивалась по таким критериям, как достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью.

За достижение наилучших показателей по нацпроекту БКД памятных дипломов и символических катков удостоены проектные офисы Свердловской, Тамбовской, Воронежской, Самарской, Волгоградской, Архангельской, Оренбургской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Чеченской Республики.

За высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды наградили ФКУ "Уралуправтодор", ФКУ "Поволжуправтодор", ФКУ "Упрдор "Южный Байкал", Республику Бурятию, Пензенскую и Тюменскую области.

Как уточняется на сайте Правительства России, в рамках нацпроекта в 2022 году работы проходили на 6 тысячах объектов. Общая площадь уложенного дорожного покрытия составляет 134 миллиона квадратных метров.