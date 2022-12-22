В Екатеринбурге у компании с долгом более 9 млн рублей арестовали иномарку

У компании накопились миллионные долги по имущественному и транспортному налогам, а также перед юрлицами. В ходе рейда "Должник" принадлежащий организации Peugeot Boxer был арестован.
Сейчас автомобиль находится на спецстоянке. Если задолженность не будет погашена, иномарку продадут на торгах. Все средства будут перечислены взыскателям, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Свердловской области.
Отмечается, что в ходе совместного с сотрудниками ГИБДД рейда было проверено 48 граждан. Большинство екатеринбуржцев-должников погасили задолженности на месте. 10 человек смогли предоставить квитанцию об уплате долгов.
Узнать о наличии долгов можно через сервис ФССП "Банк данных исполнительных производств" или на сайте госуслуг.
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