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Общество / Авто и транспорт
22 декабря 2022, 11:35

В Екатеринбурге у компании с долгом более 9 млн рублей арестовали иномарку

арест машины

Погасить задолженность необходимо в установленный законодательством срок. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области

У компании накопились миллионные долги по имущественному и транспортному налогам, а также перед юрлицами. В ходе рейда "Должник" принадлежащий организации Peugeot Boxer был арестован.

Сейчас автомобиль находится на спецстоянке. Если задолженность не будет погашена, иномарку продадут на торгах. Все средства будут перечислены взыскателям, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Свердловской области.

Отмечается, что в ходе совместного с сотрудниками ГИБДД рейда было проверено 48 граждан. Большинство екатеринбуржцев-должников погасили задолженности на месте. 10 человек смогли предоставить квитанцию об уплате долгов.

Узнать о наличии долгов можно через сервис ФССП "Банк данных исполнительных производств" или на сайте госуслуг.

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Областная газета Свердловской области

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