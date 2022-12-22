Опубликовано новогоднее расписание автобусов в Екатеринбурге

График изменится с 31 декабря по 8 января включительно. Фото: Галина Соловьева

В столице Урала в новогодние праздники изменится расписание движения автобусов. 31 декабря общественный транспорт будет работать до 23:00.

Время отправления в рейс последнего автобуса с остановок отдаленных маршрутов 31 декабря будет выглядеть следующим образом:

№ 90 "Восточная" — 20:55, "п. Изоплит" — 21:28;

№ 85 "Институт связи" — 21:30, "п. Медный" — 22:20;

№ 88 "м. Ботаническая" — 20:43, "п. Шабровский" — 21:38, "ОПХ" — 21:35;

№ 91, 91м "м. Ботаническая" — 21:15, "Горный Щит" — 21:59, "Широкая Речка" — 20:53, "Зеленый Бор" — 20:13, "Экодолье" — 19:27, "Верхнемакарово" — 20:10;

№ 97 "м. Ботаническая" — 21:30, "п. Рудный" — 21:57, "Опытный завод" — 20:40.

Время отправления в рейс первого автобуса с остановок отдаленных маршрутов 1 января:

№ 85 "Новомосковская" — 5:45, "п. Медный" — 6:20, "Институт связи" — 6:00;

№ 88 "м. Ботаническая" — 6:56, "ОПХ" — 6:33, "п. Шабровский" — 6:36;

№ 91 "м. Ботаническая" — 5:50, "Широкая Речка" — 6:25, "Горный Щит" −7:01, "Зеленый Бор" — 8:06, "Экодолье" — 8:11;

№ 95 "Институт связи" — 6:40, "Озеро Чусовское" — 7:30;

№ 96 "пл. 1 Пятилетки" — 6:35, "Центр культуры" — 7:10;

№ 96б "пл. 1 Пятилетки" — 7:50, "ст. Березит" — 8:31.

№ 97 "м. Ботаническая" — 6:39, "п. Рудный" — 7:20, "Опытный завод" — 7:15.

В период со 2 по 8 января движение будет осуществляться по расписаниям воскресного дня, говорится на сайте ЕМУП "Гортранс". Более подробно с маршрутами и графиком работы городских автобусов можно ознакомиться здесь.