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22 декабря 2022, 14:00

Госдума РФ приняла закон, который регулирует работу такси

такси

В салоне каждого автомобиля такси должна быть карточка с информацией о перевозчике и водителе. Фото: Галина Соловьева

Депутаты нижней палаты парламента приняли закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Документ вводит ограничения на работу таксистом для определенных лиц, регламентирует разметку такси и деятельность служб заказа.

Законом вводятся такие понятия, как "легковое такси", "региональный реестр перевозчиков легковых такси", "заявитель", "служба заказа легкового такси" и другие.

Водителям с непогашенной судимостью и большим числом штрафов будет запрещено работать таксистами. Чтобы начать работать в такси, водитель должен будет заключить официальный трудовой договор с ИП, перевозчиком или же зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Также в документе прописана разметка автомобилей такси. Они будут отмечаться контрастной цветографической схемой с элементами, расположенными в шахматном порядке, а на крыше будут устанавливаться фонари оранжевого цвета. В салоне каждого автомобиля такси должна быть карточка с информацией о перевозчике и водителе.

Отдельными пунктами регламентируется деятельность служб заказа. Как сообщается на сайте Госдумы, все службы заказа такси будут обязаны открывать региональные представительства, если заказы в регионе ежесуточно выполняют более 4 тыс. машин. Все данные таких компаний должны храниться исключительно на российских серверах. Кроме того, будут созданы реестры легкового такси.

В новом законе также сказано, что ответственность за происшествия будет возлагаться не только на самозанятого водителя, но и на агрегатор. Например, в случае ДТП с самозанятым агрегатор возьмет на себя компенсацию пострадавшему пассажиру. Если агрегатор будет часто давать заказы таксистам-нелегалам, его могут лишить лицензии на деятельность в регионе.

Областная газета Свердловской области

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