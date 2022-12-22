В Свердловской области подготовка к строительству трассы М-12 вошла в активную фазу

На сегодняшний день на месте будущей трассы работают 500 человек, 80 единиц спецтехники и 300 самосвалов. Фото: ГК "Автодор"

Госкомпания "Автодор" и АО ДСК "Автобан" заключили договор на третий этап строительства участка Дюртюли — Ачит скоростной трассы М‑12. Содействие в прокладывании дороги оказывает региональная рабочая группа, созданная по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Движение по 43‑километровому участку трассы Москва — Казань — Екатеринбург, который пролегает через Средний Урал, должно быть открыто к концу 2024 года. Сейчас в регионе идет подготовка к строительству дороги.

ГК "Автодор" совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области разрабатывают и согласовывают схемы перевозки строительных материалов и осуществляют контроль их исполнения.

Фото: ГК "Автодор"

"Сегодня идет активное наращивание объемов работ, и главная задача — чтобы подвоз строительных материалов был организован эффективно. Наша цель — обеспечить безопасное передвижение большегрузной техники, безопасность дорожного движения и минимизировать неудобства для местных жителей. Самое главное — это эффект, который будет получен от новой дороги. Это новые рабочие места, налоги в бюджеты всех уровней, сокращение времени в пути до центральной России и до Москвы", — заявил глава регионального минтранса Василий Старков.

Он также добавил, что в составе проекта предусмотрены средства на восстановление дорожного полотна, которое может пострадать из-за движения большегрузов в ходе строительства. На сегодняшний день на месте будущей трассы работают 500 человек, 80 единиц спецтехники и 300 самосвалов.

Фото: ГК "Автодор"

Нынешний этап строительства подразумевает возведение двух транспортных развязок, одна из которых пройдет на пересечении с дорогой Ачит — Месягутово, а вторая — на примыкании к трассе Пермь — Екатеринбург.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что в рамках строительства участка дороги Дюртюли — Ачит будет возведен мост через реку Большая Сарана. Высота его опор достигнет 57 метров — это почти высота 20‑этажного здания. Длина моста составит 540 метров.