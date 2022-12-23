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Общество / Авто и транспорт
23 декабря 2022, 12:20

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 2 января

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Екатеринбургский аэропорт Кольцово работает в штатном режиме. Фото: Евгения Скачкова

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлен до 2 января 2023 года. Соответствующая информация размещена на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Как и раньше, граждане не смогут улететь в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов‑на‑Дону, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — говорится в сообщении.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В последний раз режим продлевали до 27 декабря.

Областная газета Свердловской области

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