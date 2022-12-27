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Общество / Авто и транспорт
27 декабря 2022, 12:08

В Нижнем Тагиле на одну ночь сделают бесплатным проезд в трамваях

  Валерия Белякова
Трамвай в Нижнем Тагиле

Бесплатно проехать в трамвае в Нижнем Тагиле можно будет с полуночи до утра 1 января. Фото: Павел Ворожцов

Решение о бесплатном проезде в трамвае в новогоднюю ночь для жителей Нижнего Тагила принял глава города Владислав Пинаев. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Приняли решение, что проезд в трамваях в новогоднюю ночь будет для тагильчан бесплатным. Начиная с полуночи и до утра, до выхода первых вагонов на линию 1 января 2023 года", — написал Владислав Пинаев.

Ознакомиться с расписанием общественного транспорта, работающего в новогоднюю ночь, можно на сайте муниципального предприятия "Тагильский трамвай". Также, сообщается, что с 1 января 2023 года в Нижнем Тагиле меняется стоимость проезда в электротранспорте, она составит 24 рубля.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 1 рубль.

Областная газета Свердловской области

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