В мэрии Екатеринбург рассказали о работе общественного транспорта в новогодние каникулы

31 декабря метрополитен Екатеринбурга будет работать до полуночи. Откроется метро в 6 утра 1 января 2023 года.
Весь общественный транспорт в Екатеринбурга в новогодние каникулы будет работать по расписанию воскресного дня. Автобусы, троллейбусы и трамваи начнут курсировать с 6:00.
"Исключение составит первая половина дня 1 января 2023 года, когда количество подвижных единиц на линии уменьшится на 50%. При этом первые рейсы отправления сохраняются", — уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
31 декабря весь наземный общественный транспорт в областном центре будет работать до 23:00. Изменится расписание автобусов.
Напомним, в Нижнем Тагиле проезд в новогоднюю ночь в трамваях станет бесплатным.