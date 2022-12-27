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Общество / Авто и транспорт
27 декабря 2022, 13:22

В мэрии Екатеринбург рассказали о работе общественного транспорта в новогодние каникулы

  Валерия Белякова
Станция метрополитена

Метро Екатеринбурга закроется 31 декабря в полночь. Фото: Галина Соловьева

31 декабря метрополитен Екатеринбурга будет работать до полуночи. Откроется метро в 6 утра 1 января 2023 года.

Весь общественный транспорт в Екатеринбурга в новогодние каникулы будет работать по расписанию воскресного дня. Автобусы, троллейбусы и трамваи начнут курсировать с 6:00.

"Исключение составит первая половина дня 1 января 2023 года, когда количество подвижных единиц на линии уменьшится на 50%. При этом первые рейсы отправления сохраняются", — уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

31 декабря весь наземный общественный транспорт в областном центре будет работать до 23:00. Изменится расписание автобусов.

Напомним, в Нижнем Тагиле проезд в новогоднюю ночь в трамваях станет бесплатным.

Областная газета Свердловской области

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