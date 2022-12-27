Полеты авиакомпании iFly из Екатеринбурга в Египет временно отменены

Около 7,5 тысяч россиян были возвращены из Египта домой 22 рейсами сторонних авиакомпаний. Фото: Евгения Скачкова

Авиакомпания iFly вынужденно приостановила полеты из России в Египет из-за отсутствия разрешения на использование воздушного пространства Иордании и других стран. Основной заказчик рейсов, туроператор TEZ Tour, вернет деньги за несостоявшиеся поездки.

Ближайший рейс из Екатеринбурга в Хургаду должен был состояться 28 декабря, однако туристам в последний момент сообщили об отмене.

"В связи с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенными ограничениями на пролет ряда других государств, авиакомпания iFly уведомила TEZ Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов на территории Российской Федерации", — сообщили представители туроператора TEZ Tour.

Около 7,5 тысяч россиян, которые не могли покинуть Египет из-за отмены полетов, были возвращены домой 22 рейсами сторонних авиакомпаний. Сейчас в Хургаде остаются единичные туристы, чей отпуск еще не закончен. Им предложат варианты возвращения в Россию в индивидуальном порядке. Вывоз отдыхающих из Шарм-эш-Шейха будет проводиться с 28 по 31 декабря.

TEZ Tour пообещал клиентам вернуть средства в полном объеме.

В telegram-канале Ассоциации туроператоров РФ со ссылкой на РИА Новости сообщается, что в качестве альтернативного варианта для полетов в Египет Россия обсуждала Сирию. Сегодня, 27 декабря, Сирия дала разрешение на пролет российских гражданских самолетов через свое небо. Теперь ожидается решение Москвы.