По Екатеринбургу будет курсировать ретропоезд "Уральский экспресс"

Расписание составлено таким образом, чтобы горожане успели совершить поездку вечером после работы. Фото: пресс-служба СвЖД

В преддверии Нового года Свердловская железная дорога назначила новый рейс туристического ретропоезда "Уральский экспресс". Маршрут пролегает по вечернему Екатеринбургу.

Рейс назначен на 29 декабря (четверг). Ретропоезд отправится в 19:05 со станции Екатеринбург-Пассажирский, проследует вдоль улицы Восточной, через Шарташ, микрорайоны Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена остановка и часовая прогулка. Обратно — через Екатеринбург-Сортировочный до вокзала. Продолжительность тура составит 2 часа 35 минут.

По данным пресс-службы СвЖД, на станции Шувакиш создана новогодняя атмосфера. Возле вокзала наряжена 6-метровая голубая ель, установлены световые фигуры и фотозоны. Здание ретровокзала и посадочная платформа повторяют облик вокзала Уральской горнозаводской железной дороги. Мебель и интерьеры выполнены по эскизам того времени.

"Состав ретропоезда на всем пути следования поведет легендарный ретро-электровоз ЧС2, произведенный в 1960-е годы (известный как "Чебурашка")", — говорится в сообщении. Отмечается, что интерьеры и экстерьер "Уральского экспресса" выполнены в стилистике начала XX века, предусмотрены вагон-ресторан и вагон-буфет.

В пути можно будет попробовать традиционные блюда уральской кухни, сделать памятные снимки и распечатать их в специальном фотокупе. Также будут доступны рассказы и интересные факты об истории железных дорог в информационно-развлекательной системе.

Приобрести билеты на "Уральский экспресс" можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".