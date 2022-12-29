Свердловская ГИБДД опубликовала график работы отделений в новогодние праздники

В новогодние праздники прием посетителей будет вестись два дня. Фото: Алексей Кунилов

Госавтоинспекция Свердловской области представила график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в новогодние каникулы. Прием граждан будет вестись два дня — 4 и 5 января.

В эти дни свердловчане могут обменять или получить водительское удостоверение, а также подать заявление на регистрацию транспортных средств. Посетителей будут принимать в соответствии с установленными графиками работы подразделений. Ознакомиться с ними можно на сайте 66.гибдд.рф.

Дни с 31 декабря по 3 января и с 6 по 9 января будут выходными. Прием по обычному графику возобновится с 10 января (вторник), сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Записаться на удобное время для посещения можно через единый портал Госуслуг.