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Общество / Авто и транспорт
29 декабря 2022, 09:11

Свердловская ГИБДД опубликовала график работы отделений в новогодние праздники

отделение ГИБДД

В новогодние праздники прием посетителей будет вестись два дня. Фото: Алексей Кунилов

Госавтоинспекция Свердловской области представила график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в новогодние каникулы. Прием граждан будет вестись два дня  4 и 5 января.

В эти дни свердловчане могут обменять или получить водительское удостоверение, а также подать заявление на регистрацию транспортных средств. Посетителей будут принимать в соответствии с установленными графиками работы подразделений. Ознакомиться с ними можно на сайте 66.гибдд.рф.

Дни с 31 декабря по 3 января и с 6 по 9 января будут выходными. Прием по обычному графику возобновится с 10 января (вторник), сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Записаться на удобное время для посещения можно через единый портал Госуслуг.

Областная газета Свердловской области

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