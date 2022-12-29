Свердловская область и РЖД договорились о сотрудничестве

В документе прописаны основные вопросы сотрудничества для социально-экономического развития региона. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник СвЖД Иван Колесников 29 декабря подписали договор о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на 2023–2025 годы. В документе прописаны основные вопросы взаимодействия, важные для социально-экономического развития региона.

Среди самых перспективных проектов, которые будут реализовываться совместными усилиями правительства Свердловской области и СвЖД, — создание транспортно-логистических центров в рамках проекта "Сухой порт", создание наземного метро в Екатеринбурге, развитие Свердловской детской железной дороги и обустройство современных транспортно-пересадочных узлов.

"Свердловская железная дорога — стратегический партнер нашего региона. Я рассчитываю, что благодаря новому соглашению мы свяжем северную часть нашего региона с Екатеринбургом и не только. И уверен, развитие "Сухого порта" действительно самым лучшим образом скажется на экономике, на логистике, на транспортном сообщении, на перевозке грузов и на реализации всех тех проектов, которые мы задумали", — отметил губернатор.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Также в договоре предусмотрена работа по организации межрегиональных и пригородных перевозок, в том числе с использованием "Ласточек", и создание новых железнодорожных туристических маршрутов.

В свою очередь Иван Колесников заявил, что СвЖД встраивается в экономику и общественную жизнь Среднего Урала более комплексно.

"Мы сделаем все для того, чтобы создать условия для эффективного развития региона, комфортного транспортного обслуживания населения. Планируем в ближайшее время организовать пригородное железнодорожное сообщение между областным центром и северными районами региона, разработали концепцию создания "наземного метро" в Екатеринбурге, наращиваем необходимую инфраструктуру в рамках большого комплексного проекта "Сухой порт", — передает слова Ивана Колесникова департамент информполитики Свердловской области.