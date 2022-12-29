В Екатеринбурге изменится схема движения автобусов № 014 и 06

Изменение трассировки позволит оптимизировать маршруты и повысить качество транспортного обслуживания горожан. Фото: Галина Соловьева

Жителей Екатеринбурга предупредили об изменении схемы движения двух автобусных маршрутов — № 014 "ТЦ Лента" (Академический) — "ДМБ № 9" (поселок Шувакиш) и № 06 "ТЦ МЕГА" — "ДМБ № 9". Изменения начнут действовать с 1 января 2023 года.

В первом случае автобус будет курсировать через улицу Татищева. Из Академического маршрут пройдет по Рябинина — Краснолесья — Амундсена — Щорса — 8 Марта — пр. Ленина — Татищева — Бебеля — Готвальда — Опалихинской — Бебеля — Технической — Расточной — Билимбаевской — Ангарской — Технической — Решетской — Леваневского — автодороге в Шувакиш.

Обратно от поселка по улицам Леваневского — Белякова — Технической — Ангарской — Билимбаевской — Расточной — Технической — Бебеля — Опалихинской — Готвальда — Бебеля — Татищева — пр. Ленина — 8 Марта — Щорса — Амундсена — Краснолесья — Рябинина.

Фото: пресс-служба горадминистрации

Во втором — от ТЦ МЕГА поедет через дублер улицы Металлургов и далее по улицам Викулова — Крауля — Токарей — Бебеля — Готвальда — Опалихинской — Бебеля — Технической — Расточной — Билимбаевской — Ангарской — Технической — Решетской — Леваневского.

В обратном направлении — по Леваневского — Белякова — Технической — Ангарской — Билимбаевской — Расточной — Технической — Бебеля — Опалихинской — Готвальда — Бебеля — Кирова — Заводской — Крауля — Викулова — дублеру Металлургов.

Фото: пресс-служба горадминистрации

Ранее было опубликовано новогоднее расписание автобусов в Екатеринбурге. Ознакомиться с ним можно здесь.