Новый год в российских поездах встретили 75 тысяч пассажиров

В новогоднюю ночь пассажиров поездов поздравили по громкой связи, детям вручили подарки. Фото: официальный telegram-канал РЖД

75 тысяч человек отметили Новый год в пути. Об этом сообщает пресс-служба РЖД в своем официальном telegram-канале.

Скучать в дороге пассажирам не пришлось. По громкой связи их поздравили начальники поездов.

Также в вагонах-ресторанах было составлено новогоднее меню, а детям-пассажирам вручили подарки.

"Надеемся, что новогодняя ночь для пассажиров стала по-настоящему волшебной и незабываемой", — отметили в компании.

Напомним, ранее на Свердловской железной дороге сообщили, что на новогодние каникулы ввели дополнительные поезда.