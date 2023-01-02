Новый год в российских поездах встретили 75 тысяч пассажиров

75 тысяч человек отметили Новый год в пути. Об этом сообщает пресс-служба РЖД в своем официальном telegram-канале.
Скучать в дороге пассажирам не пришлось. По громкой связи их поздравили начальники поездов.
Также в вагонах-ресторанах было составлено новогоднее меню, а детям-пассажирам вручили подарки.
"Надеемся, что новогодняя ночь для пассажиров стала по-настоящему волшебной и незабываемой", — отметили в компании.
Напомним, ранее на Свердловской железной дороге сообщили, что на новогодние каникулы ввели дополнительные поезда.