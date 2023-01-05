В поезде "Орлан" Челябинск — Екатеринбург увеличат число вагонов

Сдвоенный рейс будет курсировать ежедневно вплоть до 9 января. Фото: Павел Ворожцов

По просьбам пассажиров Свердловская пригородная компания (СПК) с 5 по 9 января увеличит число вагонов в поезде "Орлан" Челябинск — Екатеринбург. Длина состава вырастет до 4 вагонов.

Сдвоенный рейс будет курсировать ежедневно вплоть до 9 января. Первый такой поезд отправится из Екатеринбурга сегодня в 18:00 (рейс № 7126/7124).

"Оформить проездные документы на поезд можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Билеты продаются без указания мест", — напоминают в telegram-канале СПК.

Первый рейс пригородного поезда "Орлан" Челябинск — Екатеринбург встретили на железнодорожном вокзале уральской столицы 11 ноября.