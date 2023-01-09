В России начнут применять камеры для борьбы с выбрасывающими мусор автомобилистами

Для фиксации нарушений намерены применять автоматические камеры. Фото: Алексей Кунилов

С 11 января в России разрешат использовать автоматические комплексы фиксации для наказания автомобилистов, выбрасывающих мусор из машин. Ожидается, что постановление о штрафе нарушитель получит по почте.

Механизм идентичен тому, который применяется ГИБДД для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Видеокамера, в поле зрения которой попадет автомобиль, должна распознать его госномер. Постановления будут выносить полицейские и сотрудники Государственного лесного надзора.

Согласно ст. 8.2 КоАП "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления" максимальный штраф для граждан, оставляющих отходы в лесополосе или на обочине дороги, составит до 5 тысяч рублей. Если нарушитель выбрасывает мусор из машины, то гражданам придется заплатить до 30 тысяч рублей, должностным лицам — до 60 тысяч рублей, юридическим лицам — 100 тысяч рублей. До 200 тысяч рублей предусмотрен штраф для юрлиц, если отходы отгрузили с грузовика, сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что автовладелец, получивший штраф с автоматической камеры фиксации, может доказать свою невиновность, если он не совершал нарушения.

Напомним, в Свердловской области к борьбе с нелегальными свалками подключили фотоловушки.