ГИБДД Екатеринбурга призвала отложить дальние поездки из-за непогоды

При смене погоды наблюдается резкое увеличение числа ДТП. Фото: Галина Соловьева

В связи со сложными погодными условиями жителей Екатеринбурга призвали отказаться от поездок на дальние расстояния. Однако, если нет возможности это сделать, необходимо проверить техническое состояние машины.

Особое внимание стоит уделить тормозной системе и состоянию шин, работе двигателя и аккумулятора. Кроме того, следует проверить наличие насоса, буксировочного троса и домкрата в автомобиле, а также запастись топливом, теплыми вещами и продуктами.

В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу отмечают, что с наступлением аномальных холодов необходимо менять стиль вождения. Важно избегать опасных маневров и увеличить дистанцию между транспортными средствами.

"Меняющиеся погодные условия в виде смены температуры воздуха, заморозков, гололеда требуют от водителей повышенного внимания и контроля за ситуацией на дороге. Зачастую в таких условиях даже опытные водители могут допускать серьезные ошибки. Именно при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими", — заявили в Госавтоинспекции.

Там также напомнили, что ПДД следует соблюдать всем участникам дорожного движения. Пешеходам не стоит забывать про световозвращающие элементы, которые должны быть на их одежде.

С подробным прогнозом погоды на 9, 10 и 11 января в Свердловской области можно ознакомиться здесь.