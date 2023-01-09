За прошедшие сутки в России выявили 2 754 случая коронавируса

За день госпитализирован 441 россиянин с ковидом. Фото: Павел Ворожцов

В России за минувшие 24 часа подтверждено 2 754 случая заражения коронавирусом, из которых 80 приходятся на Свердловскую область. Госпитализирован 441 россиянин.

Больше всего пациентов с ковидом за последний день зарегистрировали в Москве (793 человека), Санкт-Петербурге (277) и Республике Башкортостан (203).

С начала пандемии в России зафиксировали 21 829 736 случаев заболевания, из которых 21 248 549 закончились выздоровлением. За день выздоровели 2 990 человек, скончался 41 пациент.

На Среднем Урале в больницы доставили двух пациентов с COVID-19, победить инфекцию смогли еще 65 человек. Летальных исходов за последний день не зарегистрировано. Днем ранее в Свердловской области выявили 82 случая заражения ковидом.