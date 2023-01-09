Знаки "Остановка запрещена" поставят еще на пяти улицах Екатеринбурга

Установка новых знаков позволит увеличить пропускную способность наиболее загруженных отрезков улично-дорожной сети города. Фото: Владимир Мартьянов

В I квартале 2023 года на пяти участках в Екатеринбурге установят знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Это позволит увеличить пропускную способность наиболее загруженных отрезков улично-дорожной сети города.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, новые знаки появятся на следующих участках:

бульвар Академика Семихатова, от улицы Чкалова до улицы Михеева;

Фото: 2Гис

ул. Братьев Быковых, от улицы Еремина до улицы Челюскинцев;

Фото: 2Гис

ул. Ломоносова, от улицы Калинина до улицы Кировградской;

Фото: 2Гис

ул. Красных Борцов, от улицы Калинина до улицы Кировградской;

Фото: 2Гис

ул. Авангардная, от улицы Калинина до улицы Кировградской.

Фото: 2Гис

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД.