Знаки "Остановка запрещена" поставят еще на пяти улицах Екатеринбурга

В I квартале 2023 года на пяти участках в Екатеринбурге установят знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Это позволит увеличить пропускную способность наиболее загруженных отрезков улично-дорожной сети города.
Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, новые знаки появятся на следующих участках:
- бульвар Академика Семихатова, от улицы Чкалова до улицы Михеева;
- ул. Братьев Быковых, от улицы Еремина до улицы Челюскинцев;
- ул. Ломоносова, от улицы Калинина до улицы Кировградской;
- ул. Красных Борцов, от улицы Калинина до улицы Кировградской;
- ул. Авангардная, от улицы Калинина до улицы Кировградской.
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД.