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Общество / Авто и транспорт
9 января 2023, 17:32

Знаки "Остановка запрещена" поставят еще на пяти улицах Екатеринбурга

Дорожный знак

Установка новых знаков позволит увеличить пропускную способность наиболее загруженных отрезков улично-дорожной сети города. Фото: Владимир Мартьянов

В I квартале 2023 года на пяти участках в Екатеринбурге установят знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Это позволит увеличить пропускную способность наиболее загруженных отрезков улично-дорожной сети города.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, новые знаки появятся на следующих участках:

  • бульвар Академика Семихатова, от улицы Чкалова до улицы Михеева;
Фото: 2Гис
  • ул. Братьев Быковых, от улицы Еремина до улицы Челюскинцев;
Фото: 2Гис
  • ул. Ломоносова, от улицы Калинина до улицы Кировградской;
Фото: 2Гис
  • ул. Красных Борцов, от улицы Калинина до улицы Кировградской;
Фото: 2Гис
  • ул. Авангардная, от улицы Калинина до улицы Кировградской.
Фото: 2Гис

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД.

Областная газета Свердловской области

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