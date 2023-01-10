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Общество / Авто и транспорт
10 января 2023, 09:48

На Среднем Урале Госавтоинспекция ограничила движение по двум дорогам

  Валерия Белякова
Дорога

Дороги перекрыты до устранения недостатков. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле и Сухом Логу Госавтоинспекция перекрыла участки двух дорог. Причиной ограничений стали "недостатки зимнего содержания", сообщается в официальном telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

В частности, в Нижнем Тагиле перекрыта дорога Южный подъезд на отрезке от улицы Садоводов до поселка Старатель в направлении трассы Екатеринбург — Серов. В Сухом Логу под ограничение попал участок с 14-го по 37-й километр на дороге Камышлов — Сухой Лог.

В областной ГИБДД добавили, что магистрали будут закрыты до  тех пор, пока их не очистят от снега и не устранят все недостатки.

Напомним, накануне в Госавтоинспекции Екатеринбурга из-за ударивших холодов рекомендовали автомобилистам отложить поездки за город.

Областная газета Свердловской области

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