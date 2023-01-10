Темы дня

Общество / Авто и транспорт
10 января 2023, 17:31

Движение на подъезде к Нижнему Тагилу и на дороге Камышлов — Сухой Лог восстановлено

Грузовик

Ранее на этих дорогах было введено ограничение движения из-за образовавшегося снежного наката. Фото: Павел Ворожцов

Благодаря работе специалистов Управления автодорог Свердловской области на подъезде к Нижнему Тагилу и на дороге Камышлов — Сухой Лог восстановили движение. На участки выводили уборочную технику для удаления снежного наката и обработки проезжей части противогололедными материалами.

Ранее ГИБДД ввела на указанных дорогах ограничения на передвижение грузового и пассажирского транспорта из-за образовавшегося снежного наката. По мнению инспекторов, он представлял опасность для участников движения.

На дорогу Камышлов — Сухой Лог были выведены 4 автогрейдера и 2 комбинированные дорожные машины, с помощью которых очищали дорогу от снега и обрабатывали ее противогололедным материалом. На подъезде к Нижнему Тагилу работали 1 автогрейдер и 2 комбинированные дорожные машины.

В департаменте информполитики Свердловской области напоминают, что сообщить о неубранных участках дорог можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на горячую линию областного Управления автодорог: (343) 262-50-65.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.01.2023, 17:48 / Общество
На портале Госуслуг появилась функция регистрации ребенка по месту жительства
10.01.2023, 17:31 / Общество
Движение на подъезде к Нижнему Тагилу и на дороге Камышлов — Сухой Лог восстановлено
10.01.2023, 17:18 / Общество
Аномальные холода уходят из Свердловской области
10.01.2023, 17:09 / Общество
Семьи мобилизованных свердловчан получили почти 30 тысяч региональных выплат
10.01.2023, 16:55 / Общество
Свердловские школьники сразятся за право выйти в финал Всероссийской олимпиады