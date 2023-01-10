Движение на подъезде к Нижнему Тагилу и на дороге Камышлов — Сухой Лог восстановлено

Ранее на этих дорогах было введено ограничение движения из-за образовавшегося снежного наката. Фото: Павел Ворожцов

Благодаря работе специалистов Управления автодорог Свердловской области на подъезде к Нижнему Тагилу и на дороге Камышлов — Сухой Лог восстановили движение. На участки выводили уборочную технику для удаления снежного наката и обработки проезжей части противогололедными материалами.

Ранее ГИБДД ввела на указанных дорогах ограничения на передвижение грузового и пассажирского транспорта из-за образовавшегося снежного наката. По мнению инспекторов, он представлял опасность для участников движения.

На дорогу Камышлов — Сухой Лог были выведены 4 автогрейдера и 2 комбинированные дорожные машины, с помощью которых очищали дорогу от снега и обрабатывали ее противогололедным материалом. На подъезде к Нижнему Тагилу работали 1 автогрейдер и 2 комбинированные дорожные машины.

В департаменте информполитики Свердловской области напоминают, что сообщить о неубранных участках дорог можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на горячую линию областного Управления автодорог: (343) 262-50-65.