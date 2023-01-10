Темы дня

Общество / Авто и транспорт
10 января 2023, 20:08

В Нижних Сергах ввели ограничение движения для маршрутного транспорта из-за неубранного снега

Сотрудник ГИБДД

Ограничение будет действовать до устранения неудовлетворительного состояния дороги. Фото: telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция ввела в Нижних Сергах ограничение движения для маршрутного транспорта. Такая мера связана с неубранным снегом на дорогах.

"На территории города Нижние Серги введено ограничение в движении маршрутных транспортных средств в связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети в зимний период. Оно будет действовать до приведения улично-дорожной сети в соответствие нормативным документам", — сообщается в telegram-канале ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, утром 10 января ГИБДД ввела ограничения на передвижение грузового и пассажирского транспорта на подъезде к Нижнему Тагилу и дороге Камышлов — Сухой Лог из-за образовавшегося снежного наката. На участки выводили автогрейдеры и комбинированные дорожные машины, проезжую часть обработали противогололедными материалами.

Сейчас ограничение движения на подъезде к Нижнему Тагилу и на дороге Камышлов — Сухой Лог снято.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.01.2023, 21:39 / Спорт
"Автомобилист" одержал первую победу после 9 поражений
10.01.2023, 21:08 / Общество
Дмитрий Медведев заявил, что за срыв гособоронзаказа будет грозить уголовная ответственность
10.01.2023, 20:08 / Общество
В Нижних Сергах ввели ограничение движения для маршрутного транспорта из-за неубранного снега
10.01.2023, 18:53 / Общество
Полицейские Верхней Пышмы пришли на помощь пассажирам сломавшегося автобуса
10.01.2023, 17:48 / Общество
На портале Госуслуг появилась функция регистрации ребенка по месту жительства