В Нижних Сергах ввели ограничение движения для маршрутного транспорта из-за неубранного снега

Ограничение будет действовать до устранения неудовлетворительного состояния дороги. Фото: telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция ввела в Нижних Сергах ограничение движения для маршрутного транспорта. Такая мера связана с неубранным снегом на дорогах.

"На территории города Нижние Серги введено ограничение в движении маршрутных транспортных средств в связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети в зимний период. Оно будет действовать до приведения улично-дорожной сети в соответствие нормативным документам", — сообщается в telegram-канале ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, утром 10 января ГИБДД ввела ограничения на передвижение грузового и пассажирского транспорта на подъезде к Нижнему Тагилу и дороге Камышлов — Сухой Лог из-за образовавшегося снежного наката. На участки выводили автогрейдеры и комбинированные дорожные машины, проезжую часть обработали противогололедными материалами.

Сейчас ограничение движения на подъезде к Нижнему Тагилу и на дороге Камышлов — Сухой Лог снято.