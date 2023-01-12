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Общество / Авто и транспорт
12 января 2023, 10:46

В Ивделе за рулем пассажирского автобуса поймали водителя без прав

сотрудники ГИБДД

В дальнейшем полиция примет меры в отношении организации — владельца автобуса. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Нарушителя задержали сотрудники Госавтоинспекции Ивделя в ходе профилактического мероприятия по пресечению нарушений ПДД. Теперь 41летнему мужчине придется заплатить штраф в размере 30 000 рублей.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, микроавтобус Foxbus с вахтовиками, которые ехали из Нягани в Пермский край, был остановлен на улице Механошина. Пока сотрудник ДПС подходил к транспортному средству, водитель и пассажир попытались незаметно поменяться местами. 

Автоинспектор потребовал объяснений и попросил предоставить документы на право управления автобусом. Мужчина, который ранее вел автобус, а теперь уже находился на пассажирском сидении, смог предъявить только паспорт. Как выяснилось, еще в мае 2021 года он был лишен права управления за нетрезвое вождение, а за руль сел по просьбе 60‑летнего уставшего в пути водителя — ключи от машины были переданы еще в Ханты-Мансийском автономном округе.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В результате в отношении 41‑летнего мужчины автоинспекторы составили протокол за управление транспортным средством без прав. Материал уже рассмотрен. Водитель должен заплатить штраф в размере 30 000 рублей.

В отношении 60‑летнего водителя составлен административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, лишенному спецправа. Вся информация направлена в территориальный орган МВД для проведения проверки и принятия мер в отношении организации — владельца автобуса.

Областная газета Свердловской области

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