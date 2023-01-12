В Нижних Сергах возобновили движение общественного транспорта

Улично-дорожная сеть в Нижних Сергах приведена в соответствие требованиям. Фото: telegram-канал УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Движение маршрутного транспорта в городе было закрыто с 16:30 10 января. Причиной ограничения стал не убранный на дорогах снег.

Как сообщалось ранее, срок действия ограничения — "до приведения улично-дорожной сети в соответствие нормативным документам".

Сегодня в telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области появилась следующая информация: "Движение общественного транспорта возобновлено". Уточняется, что улично-дорожная сеть приведена в соответствие требованиям.

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