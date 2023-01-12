Свердловских водителей, выбросивших из автомобиля мусор, заснимут камеры

Все аппараты работают в широком диапазоне температур, данные передают посредством сотовой связи. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области с помощью камер будут выявлять водителей, выбрасывающих мусор из машин. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

В лесах Среднего Урала нарушителей будут ловить с помощью фотокамер, которые сейчас отслеживают факты незаконной рубки деревьев. Уже установлено семь таких устройств.

Еще четыре камеры расположены в самых проблемных местах выгрузки мусора в Екатеринбурге. Их работу отслеживает "Спецавтобаза".

Нарушителей ждут штрафы: за мусор, выброшенный из легкового автомобиля, гражданам придется заплатить 10–15 тысяч рублей, а юрлицам — от 30 до 50 тысяч рублей;

если мусор выброшен из грузовика, то максимальный размер штрафа для граждан составит 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — 120 тысяч рублей. В случае повторного совершения правонарушения размер штрафа будет увеличен. Возможна конфискация транспортного средства.

"При фиксации нарушения специальными техническими средствами постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия нарушителя. Норма, по которой нарушитель не обязан доказывать свою невиновность, применяться не будет. Копию постановления с материалами фиксации нарушения собственник транспортного средства получит по почте или через портал Госуслуг", — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Напомним, с 11 января россиян начали штрафовать за выброшенный из машины мусор. Читайте также статью "Областной газеты": "15 тысяч за окурок".