На железнодорожном маршруте Челябинск — Екатеринбург увеличат число вагонов

Увеличенный состав будет перевозить пассажиров с 13 по 15 января. Фото: Полина Зиновьева

Свердловская пригородная компания (СПК) в связи с ростом популярности железнодорожного маршрута Челябинск — Екатеринбург увеличит число вагонов в поезде. Такой состав будет перевозить пассажиров с 13 по 15 января.

Первый поезд с тремя вагонами отправится в путь 13 января из Екатеринбурга в 18:00 — рейс № 7126/7124. На рейсе отправлением из Челябинска (№ 7123/7125) количество вагонов также будет увеличено.

В ближайшие три дня на маршруте будет задействован РА‑2 (рельсовый автобус).

"Оформить проездные документы на поезд можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Билеты продаются без указания мест", — напоминают в пресс-службе СПК.