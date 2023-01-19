«Ласточки» севера не боятся

Скоростная электричка «Ласточка» почти на 90 процентов состоит из отечественных комплектующих. Фото: Алексей Кунилов

С сегодняшнего дня из Екатеринбурга в Североуральск начал курсировать электропоезд «Ласточка». Проект запуска ежедневной скоростной электрички с остановками на крупных станциях реализован по инициативе губернатора Евгения КУЙВАШЕВА, поддержал его начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван КОЛЕСНИКОВ. На севере региона «Ласточку» очень ждали. Этот комфортный и безопасный вид транспорта однозначно будет востребован у жителей и станет дополнительным стимулом для развития территорий, говорят главы муниципалитетов.

Центр стал ближе

О планах пустить «Ласточку» до Североуральска Евгений Куйвашев сообщил летом прошлого года. В своем телеграм-канале он написал, что дал поручение областному министру транспорта и дорожного хозяйства Василию Старкову проработать этот вопрос совместно с СвЖД. «Практика показала, что это очень удобно, и жители с удовольствием пользуются таким видом транспорта. Думаю, север области — выполнимая цель. Жить должно быть одинаково хорошо и в 50, и в 500 километрах от Екатеринбурга», – подчеркнул глава региона.

Задачу по повышению транспортной доступности муниципалитетов, удаленных от областного центра, удалось решить всего за полгода.

– На баланс Свердловской железной дороги были приняты два новых электропоезда «Ласточка», их целенаправленно пустили по северному маршруту. От Екатеринбурга до станции Бокситы в Североуральском городском округе можно доехать за семь с небольшим часов, как и в обратном направлении. При этом мы взяли на себя обязательство постепенно сократить это время за счет замены железнодорожных путей с деревянным основанием на железобетонное, тем самым повышая скорость движения, – рассказал «ОГ» глава СвЖД Иван Колесников.

Электропоезд из Североуральска в Екатеринбург и обратно будет курсировать ежедневно, делая остановки на станциях: «Лесная Волчанка», «Краснотурьинская», «Серов», «Лобва», «Ляля», «Верхотурье», «Выя», «Верхняя», «Кушва», «Гороблагодатская», «Баранчинская», «Смычка», «Нижний Тагил» и «остановочный пункт ВИЗ». Таким образом, жители северных городов Свердловской области получат регулярное скоростное железнодорожное сообщение с центром региона.

На «Ласточке» действуют все виды льгот для проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Стоимость проезда – 883 рубля – установлена до февраля. За это время СвЖД совместно с областным минтрансом и главами муниципалитетов проанализирует пассажиропоток и соберет отзывы жителей. Пожелания свердловчан, в том числе по корректировке расписания движения электропоезда, будут учтены, отмечают железнодорожники.

Как купить билет Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах по месту жительства, на сайте Свердловской пригородной компании www.svrpk.ru (официальный перевозчик СвЖД), а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» (за 10 суток до даты отправления поезда). Билеты продаются с указанием мест. При оформлении билета и при посадке в электропоезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Очевидные плюсы

С запуском «Ласточки» жители северных округов смогут добираться до Екатеринбурга на два часа быстрее, чем на других видах транспорта, и намного комфортнее. Каждый вагон электропоезда оборудован климатической установкой с системой фильтрации воздуха, в салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и колясок. В головных вагонах расположены биотуалеты. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров.

Главы северных муниципалитетов в разговоре с «ОГ» отмечают: пуск современной скоростной электрички однозначно повысит транспортную доступность территорий. Желающих купить билет на «Ласточку» будет много.

– Наши жители очень просили такой транспорт, и новость о том, что это случилось, встретили буквально на ура, – говорит мэр Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко. – Люди даже не ожидали, что в столь короткие сроки удалось решить этот вопрос. Сейчас наши ветераны смогут быстро и с комфортом съездить на консультации к врачам в Екатеринбург. Студентам тоже очень удобно. И самое главное: это максимально безопасный вид транспорта. Раньше ведь только на автобусах ездили, большинство из них – старенькие, часто выходят из строя, особенно в морозы. А теперь в любую погоду сел и поехал без проблем. Тем более что в нашем округе «Ласточка» останавливается сразу на двух станциях – в Новой Ляле и Лобве.

Семь лет с нами Первый электропоезд «Ласточка» начал курсировать в Свердловской области в ноябре 2015 года. На сегодняшний момент электричка перевезла более девяти млн пассажиров, из них до Нижнего Тагила – шесть млн, до Каменска-Уральского – два млн. Ежедневно «Ласточка» совершает рейсы по маршрутам: Екатеринбург – Нижний Тагил – Кушва – Серов;

Екатеринбург – Первоуральск – Кузино – Шаля;

Екатеринбург – Каменск-Уральский;

Екатеринбург – Качканар;

Екатеринбург – Красноуфимск. До Качканара «Ласточка» начала ходить в сентябре 2022 года, уже перевезла более 300 тысяч человек. В Красноуфимск она пошла в октябре 2022 года, перевезла более 50 тысяч человек.

– Нет сомнений, что «Ласточка» будет востребована у жителей, особенно у старшего поколения. Тем более что цена билета – вполне доступная. И гарантия безопасности есть. Нынче в новогодние праздники, когда было особенно холодно, наш автобус встал на трассе. Инспекторам ГИБДД пришлось пересаживать людей в другой автобус. Такие случаи и в прошлом году были, люди устали мучиться, – добавляет мэр Краснотурьинска Александр Устинов.

Обеспечение регулярного транспортного сообщения с областным центром даст толчок для развития самих территорий, отметили главы.

– «Ласточка» до Североуральска идет через наш муниципалитет, хотя географически это не север, а Горнозаводской управленческий округ. Тем не менее жители активно отреагировали на это событие, – сказал глава Верхней Туры Иван Веснин. – У нас сейчас строится деревообрабатывающий комбинат, плюс расширяется производство на машиностроительном заводе – идет набор кадров. Люди поедут к нам жить и работать, значит, у округа есть будущее.

– Наши жители уже ездят на «Ласточке» до Качканара, им очень нравится, – поделился глава Кушвы Михаил Слепухин. – А теперь через нас пошла еще одна такая электричка – на север. По многочисленным просьбам горожан мы договорились с СвЖД, чтобы она останавливалась на станции Гороблагодатская. К ней примыкает большой жилой район, где расположены многоквартирные дома, школа. С запуском электрички он будет еще быстрее развиваться.

У электрички встретят

Но, пожалуй, больше всего «Ласточке» рады в Североуральске. Раньше жители добирались до Екатеринбурга на рейсовых автобусах по цене 1 450 рублей за билет, дорога занимала почти целый день. Либо ехали в Ивдель, чтобы сесть на поезд Приобье – Екатеринбург, либо добирались до Серова и там пересаживались на электричку. Сейчас проблема транспортной доступности муниципалитета, можно сказать, решена.

– В отличие от автобуса, где мы без остановок ехали почти восемь часов, в «Ласточке» можно в любой момент встать, пройтись, размять ноги. В конце концов, посетить санузел. Есть раздвижные места повышенной комфортности – очень удобно мамочкам с детьми, пенсионерам. Наконец-то можно отправлять организованными группами детей и взрослых на областные конкурсы, фестивали и соревнования, а раньше нам приходилось искать какую-то альтернативу, чтобы съездить, например, в Нижний Тагил, куда наши автобусы не ходили, – говорит главный редактор североуральской газеты «Наше слово» Анна Панкевич.

Сейчас электропоезд идет только до станции Бокситы, что в девяти километрах от города. Но, как сообщили «ОГ» в СвЖД, в ближайшее время планируется решить вопрос о продлении маршрута непосредственно до железнодорожного вокзала Североуральска. Пока что жителей города, а также близлежащих поселков Черемухово, Третий Северный, Калья, будут подвозить на станцию и забирать оттуда на автобусе. Муниципальный перевозчик уже дал добро на транспортное обслуживание.

– Договорились с перевозчиком, что пока пассажиров «Ласточки» будет перевозить один автобус, рассчитанный на 42 пассажира. При необходимости рассмотрим запуск еще одного, – сообщила глава Североуральска Светлана Миронова.

Чудо техники Скоростные электропоезда «Ласточка» производит предприятие «Уральские локомотивы» (входит в холдинг «Группа Синара») совместно с немецким концерном «Сименс АГ». Вагоны изготавливают из экструдированного алюминия, поэтому они получаются легкими, но прочными. Длина одного вагона – 24 метра, высота – 3,8 метра, вес – 10 тонн. Максимальная скорость «Ласточки» может достигать 160 км/ч. Электропоезда курсируют по всей России, включая Москву и Санкт-Петербург. Подробный материал о производстве «Ласточки» читайте в «Облгазете» № 103 от 18.06.2019 г.