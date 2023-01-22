Российский автомобиль Aurus планируют выпускать в электрической версии

Aurus хотят выпускать в электрической версии. Фото: Владимир Мартьянов

О выпуске в России электромобилей Aurus класса люкс сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Мы популяризируем российский автомобиль, правительство Российской Федерации оснащено "Аурусами". Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем — увидим", — цитируют РИА Новости Викторию Абрамченко.

Вице-премьер добавила, что будущее — за новыми технологиями с учетом того, что ископаемых источников энергии на планете становится меньше. При этом Виктория Абрамченко отметила, что при запуске производства важно проработать способ утилизации узлов и агрегатов электромобилей.

В 2021 году в России была утверждена концепция развития электротранспорта. Она подразумевает переориентацию на электродвижение. В 2023 году в РФ планируют выпустить 7,4 тысячи электромобилей.

Напомним, ранее правительство РФ продлило упрощенный ввоз электроники в страну до конца 2023 года.