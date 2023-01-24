Предварительную запись на пересечение границы могут ввести только для грузового транспорта

Пересекать границу по времени будут грузовики. Фото: Алексей Кунилов

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил о том, что обязанность бронировать дату и время выезда за границу коснется грузовых перевозчиков, а не обычных автомобилистов.

Ранее сообщалось о том, что на рассмотрение Госдумы внесли поправки, в которых предлагалось резервировать дату и время пересечения границы России для автотранспорта. При этом на пропускных пунктах хотели ввести контроль соблюдения даты и времени, а водителя автомобиля обязать при себе иметь ряд документов.

Однако позже Евгений Москвичев пояснил, что поправки, которые должны вступить в силу с 1 марта, водителей легкового транспорта не коснутся.

"Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе. Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них [водителей] есть семьи — жены, дети. Поэтому устраняем эту проблему", — пояснил РБК Евгений Москвичев.

По словам главы комитета, система будет работать не на всей границе, а "на тех пунктах пропуска, на которых есть у нас проблемы".

Ранее "Областная газета" рассказывала о поправках, которые предусматривают новые правила для автомобилистов, желающих пересечь российскую границу.