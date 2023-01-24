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Общество / Авто и транспорт
24 января 2023, 16:10

В Екатеринбурге по нацпроекту в 2022 году установили 380 дорожных камер

Камера

Камеры установили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Фото: Алексей Кунилов

380 стационарных и обзорных видеокамер появилось в 2022 году в Екатеринбурге. Их установили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), сообщает пресс-служба Правительства РФ.

В частности, у гимназии № 120 на улице Степана Разина вместо обычной разметки на дороге оборудовали проекционную зебру. В темное время суток она дублирует рисунок полос пешеходного перехода на проезжую часть. На объекте установлен датчик, который подсчитывает, сколько людей пересекает дорогу.

На перекрестке Кирова — Токарей установили первый метеопост, датчики которого определяют температуру, влажность воздуха, направление и скорость ветра, осадки и видимость. Собранные данные помогают специалистам своевременно реагировать на дорожную ситуацию, а также ограничивать скорость транспорта.

Отметим, интеллектуальные транспортные системы внедряют в регионах России в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", который входит в состав нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Новые объекты в 2022 году появились в 49 городских агломерациях 42 субъектов РФ. На эти цели из федерального бюджета выделили 7,35 млрд рублей.

"Программа является логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В силу возрастающего трафика и увеличения транспортных потоков интеллектуальные транспортные системы (ИТС) — это эффективное решение, позволяющее обеспечить безопасность и комфорт всех участников движения в городской среде. В 2022 году мероприятия по внедрению ИТС проводились в 42 регионах", — сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

С 2020 года интеллектуальными транспортными системами оборудуют городские агломерации, в которых население превышает 300 тысяч человек. Каждый год число участников проекта увеличивается.

Ранее стало известно, какие дороги в Екатеринбурге отремонтируют в 2023 году по нацпроекту БКД.

Областная газета Свердловской области

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