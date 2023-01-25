УЗГА планирует поставить самолеты на Камчатку

Уральские самолеты будут использовать для перевозки туристов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) заключил с авиакомпанией "Витязь-Аэро" предварительный договор на поставку трех легких многоцелевых самолетов "Байкал". Поставка запланирована на период с 2026 по 2028 годы.

Согласно подписанному документу, авиакомпания получит самолеты ЛМС-901 "Байкал" с двигателями ВК-800СМ и винтами АВ-901. Также воздушные суда будут оснащены противообледенительной системой, метеорологическим локатором, автопилотом и расширенным составом пилотажно-навигационного оборудования.

УЗГА и "Витязь-Аэро" согласовали компоновку салона "Байкала" как в пассажирском варианте, который предусматривает возможность перевозить до 9 пассажиров, так и в грузовом.

"Сложные природно-климатические условия, отличающие полуостров Камчатка, обуславливают повышенные требования эксплуатантов к приобретаемой авиатехнике. В тесном взаимодействии со специалистами авиакомпании "Витязь-Аэро" мы сформировали технический облик самолета, который сможет эффективно и безопасно выполнять перевозки в этом уникальном регионе", — подчеркнул начальник управления продаж и маркетинга авиатехники УЗГА Максим Харин.

Гендиректор авиакомпании-заказчика Виктор Сиротин заявил, что уральские самолеты будут использоваться в том числе для перевозки туристов.

"Байкал" будем использовать и на регулярных направлениях, и в туристических перевозках. На Камчатке очень нужна малая авиация, и мы считаем, что новые самолеты помогут удовлетворить существующий спрос", — добавил Виктор Сиротин.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что для наращивания мощностей завода гражданской авиации на площадке "Уктус" Титановой долины из федерального бюджета был выделен инфраструктурный кредит на 1 млрд рублей. Соответствующую заявку губернатора Евгения Куйвашева одобрил президиум Правительственной комиссии по региональному развитию РФ под руководством заместителя председателя Правительства Марата Хуснуллина.

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