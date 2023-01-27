Евгений Куйвашев снизил цену на проезд в электричках в Екатеринбурге до 35 рублей

Сейчас в зависимости от протяженности поездки пассажиры платят от 35 рублей до 91 рубля. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о снижении стоимости проезда в электричках в пределах административных границ Екатеринбурга. Документ объединяет все тарифные зоны и устанавливает единую плату в 35 рублей на территории уральской столицы для пассажиров пригородных поездов.

Сейчас в пределах Екатеринбурга электрички перевозят пассажиров на расстояние до 35 км, что соответствует четырем тарифным зонам. В зависимости от протяженности поездки пассажиры платят от 35 рублей до 91 рубля. Длина самого большого пути, от остановочного пункта Приисковый до станции Северка, составляет 52 километра, а сумма за проезд 108 рублей.

"Этим постановлением мы устанавливаем стоимость проезда 35 рублей для всех зон. Она соответствует зонному тарифу на перевозку одного пассажира для первой тарифной зоны (до 5 километров). По предварительным подсчетам, снижение платы за проезд позволит в текущем году дополнительно привлечь до 315 тысяч пассажиров. Для субсидирования перевозчика за счет средств областного бюджета на эти цели потребуется дополнительно до 26,8 миллиона рублей", — пояснил региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

Приобрести билеты на электричку по новой цене можно будет через несколько недель, когда все организационные процедуры будут завершены.

Также в постановлении губернатора прописан порядок выдачи субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на компенсацию недополученных доходов. Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, новый документ — это один из шагов к созданию Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, или "наземного метро". Проект кольца с диаметральными связями с городами-спутниками поддержали Евгений Куйвашев и гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Напомним, что в конце декабря правительство Свердловской области и СвЖД подписали договор о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на 2023–2025 годы. В документе прописаны основные вопросы взаимодействия, важные для социально-экономического развития региона, среди которых создание системы "наземного метро" в уральской столице и модернизация объектов пассажирского комплекса.