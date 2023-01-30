Евгений Куйвашев продлил аэропорту Кольцово налоговую льготу

Кольцово получит льготу 50% по налогу на имущество. Фото: Алексей Кунилов

Налоговая преференция, установленная по инициативе главы региона для воздушной гавани Екатеринбурга в 2022 году, продлена для сохранения трудового коллектива. Постановление о предоставлении льготы аэропорту на 2023 год утверждено губернатором Свердловской области.

Предполагается, что в этом году Кольцово получит скидку 50% по оплате налога на имущество. Мера направлена на то, чтобы аэропорт смог сохранить необходимый штат сотрудников, не снижая их уровня жизни. Компания берет не себя обязательства:

оставить не менее 90% численности работников;

выплачивать заработную плату в объеме не менее 90% от среднеобластного значения, которое было установлено в 2022 году, сообщает департамент информационной политики региона.

По данным министра экономики и территориального развития Свердловской области Руслана Садыкова, налоговые льготы позволят обеспечить стабильное функционирование инфраструктуры воздушного транспорта, сохранить высококвалифицированные рабочие места. Всего в Кольцово сейчас работают больше 1,6 тысяч человек.

Законопроект о продлении налоговой преференции одобрен региональным кабинетом министров, документ будет передан на утверждение депутатам областного Заксобрания.

Ранее в ФНС России сообщили, что для всех платежей физических и юридических лиц создали отдельный счет.