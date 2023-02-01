Между Екатеринбургом и Челябинском начали курсировать дополнительные "Орланы"

Количество "Орланов" увеличили. Фото: Полина Зиновьева

С 1 февраля по маршруту Екатеринбург — Челябинск начнут курсировать еще два состава. Теперь екатеринбуржцы смогут совершать однодневные поездки между городами.

Поезд сообщением Екатеринбург — Челябинск будет отправляться из столицы Урала в 8:36 и прибывать в Челябинск в 12:49. Время в пути составит 4 часа 13 минут. Из Челябинска поезд отправится в 19:06 и вернется в уральскую столицу в 23:10. Время в пути — 4 часа 4 минуты.

На маршруте предусмотрены остановки Первомайская, Ботаническая, станция Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш и 236-й км.

Купить билеты можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Напомним, два "Орлана" ежедневно курсируют между Екатеринбургом и Челябинском с 11 ноября 2022 года. Соглашение о запуске подписали в июле 2022 года губернаторы Свердловской и Челябинской областей — Евгений Куйвашев и Алексей Текслер.

По пути следования состав останавливается на 236-м км, станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской и Первомайской.

Ранее "Областная газета" рассказывала о первых пассажирах "Орлана", связавшего Екатеринбург и Верхнюю Пышму.