Свердловская РЭК рассчитала новый тариф на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга

Перевозчики просили об увеличении стоимости проезда до 40 рублей. Фото: Владимир Мартьянов

В Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области сообщили, что рост стоимости проезда в общественном транспорте уральской столицы был значительно ограничен. Перевозчики просили об увеличении до 40 рублей.

"Изначально муниципальными и частными перевозчиками подавались заявки на повышение цены проезда в городском общественном автомобильном и электротранспорте до 37–40 рублей. РЭК после экспертизы исключила экономически необоснованные расходы и рассчитала новый предельный тариф, который составил 33 рубля за одну поездку и место багажа", — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области со ссылкой на РЭК.

Вопрос об изменении предельного тарифа на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга рассмотрят 9 февраля на заседании правления свердловской РЭК. Решение, которое будет принято, вступит в силу через 7 рабочих дней.

Напомним, что мэр уральской столицы Алексей Орлов анонсировал увеличение стоимости проезда в городском общественном транспорте в конце декабря 2022 года. Глава Екатеринбурга отмечал, что при этом все льготы для пассажиров будут сохранены.