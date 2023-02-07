Темы дня

Общество / Авто и транспорт
7 февраля 2023, 09:50

"Ласточки" Екатеринбург — Бокситы перевезли рекордное количество человек

"Ласточка"

Северная "Ласточка" пользуется популярностью у пассажиров. Фото: Александр Зайцев

С 20 января пригородные электропоезда этого маршрута перевезли 11,3 тысячи человек. Самый протяженный пригородный маршрут стал и самым популярным. В среднем поезда заполняются на 82 %.

Как сообщается в telegram-канале СвЖД, заполняемость в направлении Екатеринбург — Североуральск (Бокситы) достигла 97 %. В обратном направлении — 68 %.

"Ласточки" курсируют ежедневно. Электропоезд отправляется из Бокситов в 4:15, из Екатеринбурга в 16:00.Оформить билеты на "Ласточку" можно в пригородных кассах, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте СПК.

Напомним, создание маршрута "Ласточки"  Бокситы — Серов — Екатеринбург было инициировано губернатором Евгением Куйвашевым. Необходимость в таком транспорте давно назрела у жителей Серова, Североуральска и других северных населенных пунктов. Первой "Ласточкой", которая отправилась в северном направлении, воспользовалось 135 человек.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.02.2023, 13:47 / Общество
В Свердловской области за сутки COVID-19 обнаружили у 371 человека
07.02.2023, 13:42 / Общество
На поддержку свердловских манси выделят 1,8 миллиона рублей по поручению Евгения Куйвашева
07.02.2023, 13:31 / Общество
В поселке Бобровском появятся улицы Пикассо, Ван Гога и Ренуара
07.02.2023, 13:05 / Общество
Прокуратура Туринского района проверит обстоятельства ДТП со школьным автобусом
07.02.2023, 11:48 / Экономика
В России IT-специалистам станет проще получить льготную ипотеку