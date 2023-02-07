"Ласточки" Екатеринбург — Бокситы перевезли рекордное количество человек

Северная "Ласточка" пользуется популярностью у пассажиров. Фото: Александр Зайцев

С 20 января пригородные электропоезда этого маршрута перевезли 11,3 тысячи человек. Самый протяженный пригородный маршрут стал и самым популярным. В среднем поезда заполняются на 82 %.

Как сообщается в telegram-канале СвЖД, заполняемость в направлении Екатеринбург — Североуральск (Бокситы) достигла 97 %. В обратном направлении — 68 %.

"Ласточки" курсируют ежедневно. Электропоезд отправляется из Бокситов в 4:15, из Екатеринбурга в 16:00.Оформить билеты на "Ласточку" можно в пригородных кассах, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте СПК.

Напомним, создание маршрута "Ласточки" Бокситы — Серов — Екатеринбург было инициировано губернатором Евгением Куйвашевым. Необходимость в таком транспорте давно назрела у жителей Серова, Североуральска и других северных населенных пунктов. Первой "Ласточкой", которая отправилась в северном направлении, воспользовалось 135 человек.