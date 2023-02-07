«Ласточка» на север взлетела стремительно

Регулярное скоростное железнодорожное сообщение со столицей Урала стало долгожданным подарком для жителей северных городов области. Фото: Алексей Кунилов.

«Ласточки», запущенные 20 января из Екатеринбурга до станции «Бокситы» (город Североуральск), уже вышли в лидеры по заполняемости, которая составила в среднем 82 процента. Пассажиры отмечают скорость и комфортабельность новой электрички и предлагают добавить остановок на маршруте. В региональном минтрансе «ОГ» сообщили, что уже прорабатывают этот вопрос совместно с руководством Свердловской железной дороги.

«Семь часов пролетают незаметно»

Заполняемость направления из Екатеринбурга в Североуральск достигла 97%, а в обратном направлении – 68%, сообщили «ОГ» в пресс-службе СвЖД. Наиболее востребованы четыре самых северных станции – «Серов», «Краснотурьинская», «Лесная Волчанка», «Бокситы» – там выходит почти половина всех пассажиров.

Такая популярность вполне объяснима. С тех пор как в 2013 году, в связи с нерентабельностью, был отменен пассажирский поезд Екатеринбург – Бокситы, жители северных территорий ездили в областной центр на автобусах (а это 8,5 часов в пути) либо на перекладных.

На проблему обратил внимание глава региона Евгений Куйвашев, который предложил в ежедневном режиме запустить по этому маршруту «Ласточку» и дал поручение областному министру транспорта и дорожного хозяйства Василию Старкову проработать данный вопрос с СвЖД.

– Практика показала, что это очень удобно, и жители с удовольствием пользуются таким видом транспорта. Думаю, север области – выполнимая цель. Жить должно быть одинаково хорошо и в 50, и в 500 километрах от Екатеринбурга, – писал губернатор в своем телеграм-канале в июле 2022 года.

Всего за полгода задача была выполнена. С 20 января «Ласточки» курсируют на север области ежедневно. Электропоезд отправляется из Бокситов в 4:15, а из Екатеринбурга – в 16:00. Время в пути между конечными пунктами уменьшилось и составляет всего семь часов.

– Недавно ехала с двумя детьми из Краснотурьинска до Екатеринбурга – и осталась в восторге! – делится впечатлениями Ольга Кинёва. – Билет можно купить и онлайн, и сразу в поезде. В вагоне тепло и уютно: удобные мягкие сиденья, розетки для зарядки телефона, чистый туалет. Можно купить воду и снеки. Переживала, что семичасовая дорога будет утомительной для детей, но в «Ласточке» эти часы не ощущаются совершенно. Время летит незаметно.

С учетом пожеланий

Сейчас СвЖД совместно с областным минтрансом и главами муниципалитетов изучает пассажиропоток и собирает отзывы жителей. Как выяснили корреспонденты «ОГ», пожелания свердловчан касаются расписания движения электропоезда и возможности организации дополнительных остановочных пунк­тов. Сейчас, напомним, в пути предусмотрены остановки на станциях «Лесная Волчанка», «Краснотурьинская», «Серов», «Лобва», «Ляля», «Верхотурье», «Выя», «Верхняя», «Кушва», «Гороблагодатская», «Баранчинская», «Смычка», «Нижний Тагил», о.п. ВИЗ.

– Был очень удивлен, узнав, что «Ласточка» не останавливается на станции «Верх-Нейвинск», которой пользуются жители Новоуральска и поселка Верх-Нейвинский, и в Невьянске, – поделился с «ОГ» екатеринбуржец Олег Антонов. – Более ста тысяч жителей этих населенных пунктов лишены возможности беспересадочного проезда в северные города области и обратно. Им приходится на других электричках добираться до Нижнего Тагила или Екатеринбурга и там покупать билет на северную «Ласточку».

Глава Невьянска Александр Берчук подтвердил: жители города действительно интересуются, можно ли добавить в маршрут нужную им станцию. Об аналогичных просьбах сообщили и в администрации Новоуральска. Глава Верх-Нейвинского Николай Щекалев сообщил «ОГ», что вопросов от жителей поселка пока не поступало, но если появится дополнительная остановка, то лишней она точно не будет.

Вопросы по расписанию прежде всего касаются времени прибытия «Ласточки» в Екатеринбург – 11:44.

– Люди едут в Екатеринбург по делам, в больницы, на учебу, и для них важно приезжать в областной центр с утра, а не ближе к обеду, как это происходит сейчас, – сообщила «ОГ» глава Североуральского городского округа Светлана Миронова. – Сейчас обсуждаем с СвЖД варианты корректировки и техническую возможность продлить маршрут от Бокситов непосредственно до Североуральска.

Как отметили в пресс-службе СвЖД, практика, когда маршруты уже после запуска адаптируют с учетом пожеланий жителей, встречается часто. Например, с 1 февраля для удобства пассажиров три новые остановки добавили «Ласточкам» сообщением «Екатеринбург-Красноуфимск». Скорые пригородные поезда делают минутные остановки на станциях «Кленовский», «Ключевая» и «Афанасьевский».

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Брусянин подтвердил «ОГ», что все замечания и предложения от жителей сейчас прорабатываются. Как только по ним будет принято решение, пассажиров дополнительно оповестят.

Цифра: 11,3 тысячи человек перевезли «Ласточки» из Екатеринбурга в Бокситы и обратно с 20 января

Куда еще летают «Ласточки» Скоростные электропоезда «Ласточка» начали курсировать на Свердловской железной дороге в ноябре 2015 года – по маршрутам от Екатеринбурга до Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Сейчас «Ласточки» совершают рейсы по маршрутам: Екатеринбург – Нижний Тагил – Кушва – Серов;

Екатеринбург – Первоуральск – Кузино – Шаля;

Екатеринбург – Каменск-Уральский;

Екатеринбург – Качканар;

Екатеринбург – Красноуфимск. Первая «Ласточка» в Качканар отправилась в сентябре 2022 года и сегодня перевезла уже более 300 тысяч человек. В Красноуфимск – в октябре 2022 года – с тех пор ей воспользовались более 50 тысяч человек.