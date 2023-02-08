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Общество / Авто и транспорт
8 февраля 2023, 12:33

На трассе Пермь — Екатеринбург отремонтируют 14 мостов и путепроводов

  Марина Сапожникова
Ремонт дороги

Работы будут вестись на участке протяженностью более 100 километров. Фото: Павел Ворожцов

На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург начинается капитальный ремонт восьми путепроводов и шести мостов. Автодорога является частью строящегося скоростного маршрута Казань — Екатеринбург, реализация которого ведется по поручению президента Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", проектом предусмотрено расширение проезжей части трассы до 4 полос и увеличение грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок. Работы будут вестись на участке протяженностью более 100 километров. Строители отремонтируют мосты через реки Ут, Бисерть, Арийку, Тюш, Пут и Чусовую, также капитальный ремонт пройдет на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями.

На мостах через Бисерть и Пут уже начинаются работы по строительству опор, на мостовых переходах через Ут и Тюш строят временные объездные дороги. В связи с тем, что уже в марте специалисты приступят к разбору конструкций искусственных сооружений, на участках дороги введут ограничения, в частности, реверсивное движение для автомобилей.

Автодорога Р-242 является частью строящегося скоростного маршрута Казань  Екатеринбург, реализация которого ведется по поручению президента Владимира Путина. Также в регионе продолжается строительство скоростного участка Дюртюли — Ачит в составе продолжения трассы М-12 "Восток" до Екатеринбурга.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что Евгений Куйвашев направил более 2,4 миллиарда рублей на ремонт муниципальных дорог и мостов на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области

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