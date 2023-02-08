Из Екатеринбурга в Москву в февральские праздники пойдут дополнительные поезда

В феврале в Москву пойдут дополнительные поезда. Фото: Галина Соловьева

На выходные дни к празднику защитника Отечества на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования. Составы будут курсировать на одном из самых популярных направлений, с остановками на станциях Пермь-2, Киров, Нижний Новгород, Владимир.

Поезд № 209/210 Екатеринбург — Москва отправится из Екатеринбурга 21 февраля в 04:35 и прибудет в Москву 22 февраля в 05:22. Обратно поезд отправится 22 февраля в 22:50 и прибудет в уральскую столицу 24 февраля в 03:26.

Поезд № 211/212 Екатеринбург — Москва отправится из Екатеринбурга 26 февраля в 04:43, прибытие в Москву 27 февраля в 05:52. Обратно из Москвы поезд отправится 27 февраля в 16:50, прибытие в Екатеринбург 28 февраля в 20:43.

В поездах есть места для маломобильных пассажиров, мужские и женские купе, есть возможность взять с собой домашних животных, в том числе без сопровождения хозяев, сообщается на сайте РЖД.

Всего в февральские праздники перевозчик назначил более 200 дополнительных поездов дальнего следования, которые пойдут по наиболее востребованным маршрутам. Если желающих будет много, к составам присоединят дополнительные вагоны.

Ранее сообщалось о том, что из Екатеринбурга в Североуральск начал курсировать электропоезд "Ласточка".