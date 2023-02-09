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Общество / Авто и транспорт
9 февраля 2023, 16:19

РЭК ограничила рост стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 33 рублей

оплата билета

Решение об увеличении стоимости проезда в наземном общественном транспорте вступит в силу через 7 календарных дней. Фото: Владимир Мартьянов

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области ограничила рост стоимости проезда в наземном общественном транспорте и метро Екатеринбурга. Поездки подорожают на 1 рубль.

Вопросы об изменении предельных тарифов были рассмотрены на заседаниях правления РЭК и свердловского правительства 9 февраля. И.о. председателя РЭК Владимир Гришанов отметил, что перевозчики подавали заявки на повышение стоимости проезда до 37–40 рублей, а екатеринбургский метрополитен — до 39 рублей.

"РЭК после изучения всех заявок исключила экономически необоснованные расходы, учла социальное значение устанавливаемых тарифов и установила предельную стоимость одной поездки и место багажа в общественном транспорте Екатеринбурга и метро в 33 рубля", — заявил Владимир Гришанов.

Решение об увеличении стоимости проезда в наземном общественном транспорте вступит в силу через 7 календарных дней, а в метро — через 10 дней после публикации соответствующего документа.

Как напоминают в департаменте информполитики Свердловской области, в общественном транспорте и метро действует льготный проезд для пенсионеров, ветеранов труда, инвалидов, детей, школьников, студентов и других категорий граждан. Они могут получить либо бесплатный проезд, либо скидки на покупку проездного, либо компенсацию части его стоимости.

Областная газета Свердловской области

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